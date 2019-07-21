يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الإثنين، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على السواحل الغربية وجنوب البلاد، وتنشط الرياح على جنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 25 35

شبين الكوم 24 35

طنطا 24 34

دمنهور 24 34

الإسكندرية 26 30

بلطيم 25 30

مطروح 23 30

بورسعيد 25 31

دمياط 25 31

الزقازيق 25 35

الإسماعيلية 25 35

السويس 24 36

العريش 22 31

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 28 38

مرسى علم 30 39

الفيوم 24 36

بني سويف 24 36

المنيا 25 37

أسيوط 24 36

سوهاج 24 36

قنا 26 37

الأقصر 27 40

أسوان 28 40

درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 44

المدينة 28 45

الرياض 29 45

المنامة 31 38

أبو ظبي 33 42

الدوحة 31 38

الكويت 33 46

دمشق 16 38

بيروت 26 30

عمان 19 35

القدس 20 30

غزة 23 31

بغداد 30 45

مسقط 28 31