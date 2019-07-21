استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم، وفدا من شركة UEG Renewable Energy Group Limited برئاسة أدريان كويك Adrian Kwek، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة، بحضور عدد من قيادات القطاع، في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ مشروعاته وتطوير القطاعات المختلفة من نقل وإنتاج وتوزيع طبقا لأحدث التكنولوجيات، وجذب وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار على أرض مصر.

أوضح الدكتور شاكر أن مصر اتخذت العدید من المبادرات، خلال السنوات القلیلة الماضیة، من أجل تعزیز وفتح الأسواق أمام استثمارات القطاع الخاص في مجال الطاقة التقلیدية والمتجددة، كفاءة الطاقة، الشبكات الذكیة والربط الكهربائي، فضلا عن تعزیز الشفافیة وتطبیق نظام الحوكمة.

وجرى خلال اللقاء استعراض ما يقوم به القطاع؛ لتطوير شبكات النقل والتوزيع، والاهتمام الذي يوليه القطاع للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، منوها بخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري؛ للوصول بنسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2035.

وأشار شاكر، خلال اللقاء، إلى أن وزارة الكهرباء نجحت في إضافة قدرات تصل إلى أكثر من 25.5 جيجاوات، منوها بالرؤية المستقبلية لقطاع الكهرباء المصري، والتى ترتكز على التحول التدريجي للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات الكبيرة المولدة.

وأوضح أنه جرى تبني برنامج واسع النطاق؛ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات القطاع من خلال عدد من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، ومن بينها EPC+ Finance ،BOO ،IPP ،PPP، وتعريفة التغذية FIT، والـ Auctions.

وأوضح الوزير أنه جرى اتخاذ العديد من الإجراءات؛ لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة التي تتمتع مصر بثراء واضح في مصادرها والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وكانت الخطوة الأكثر أهمية هي التعديلات التشريعية التي جرى القيام بها لإزالة عقبات الاستثمار في هذا المجال، وتعكس التزام الدولة المصرية تجاه مشروعات الطاقة المتجددة، حيث جرى تخصيص أكثر من 7650 كيلومتر مربع من الأراضي غير المستغلة لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.

وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها إلى 90 جيجاوات من طاقة الرياح والطاقة الشمسية من هذه الأراضي، وأضاف الوزير أنه نتيجة للإجراءات السابقة أصبح للمستثمر ثقة كبيرة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، حيث تقدم عدد كبير من المستثمرين من القطاع الخاص الأجنبي والمحلي للدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة حيث يتيح القطاع العديد من الآليات؛ لمشاركة القطاع الخاص.

ونجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري في جذب ثقة عدد كبير من المستثمرين، حيث جرى توقيع اتفاقيات لشراء الطاقة مع 32 شركة بإجمالي قدرات تصل إلى 1465 ميجاوات لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، ضمن برنامج تعريفة التغذية FIT، ما يعكس اهتمام مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة ويسهم في توفير الطاقة.

ويجرى العمل حاليا على تشجيع تطبيق نظام الـAuctions في مشروعات الطاقة المتجددة، وأشاد رئيس وفد UEG Renewable بما جرى من إنجازات في قطاع الكهرباء والطاقة المصري والاهتمام الذي يوليه للتطوير في كل القطاعات، كما أعرب عن تقديره أيضا للإمكانات الهائلة التي تمتلكها مصر، والاهتمام الذي توليه للتوسع في الطاقات المتجددة.

واستعرض إمكانات الشركة معبرا عن رغبته في التعاون مع قطاع الكهرباء المصري فى مجالات الاستثمار في الطاقة المتجددة سواء كانت شمسية ومركزات الطاقة الشمسية CSP أو طاقة رياح.

وفى نهاية اللقاء رحب الدكتور شاكر بالتعاون مع شركة UEG Renewable من خلال التواصل مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة .