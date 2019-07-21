أعلن الموقع الرسمي للتنسيق انطلاق تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020 رسميًا، اليوم الأحد 21 يوليو ويستمر حتى يوم 25 يوليو الحالي، ويتم تسجيل الرغبات للقبول في الكليات والمعاهد عبر بوابة الحكومة المصرية.

وتستعرض "الوطن" عدد من القواعد والإجراءات التي يراعيها الطالب قبل تسجيل الرغبات وفقًا لوازرة التعليم العالي على النحو التالي:

- يكون متاح قائمة بأسماء الكليات والمعاهد من الشعب المختلفة وعليك اختيار رغباتك.

- الموقع يعرض الحد الأدنى للقبول بالكليات في السنوات السابقة لتستطيع بناء تصور عن الكليات المناسبة لمجموعك.

- ناقش مع أسرتك ترتيب اختياراتك بعناية، حتى تكون الاختيارات التي ستبديها ممثلة تمامًا لرغباتك وقدراتك ومجموعة المواد المؤهلة الناجح فيها.

- إذا اختار الطالب أحد الكليات خارج النطاق الجغرافي المحدد له فإنّ برنامج الحاسب سيخطره فورًا بأنّ الرغبة تتعارض مع التوزيع الجغرافي، وعليه تعديل الرغبة واختيار الرغبة الصحيحة باستخدام الأسهم، كما لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات (75 رغبة) والتي تم استحداثها لأول مرة هذا العام ودون وجود أي أخطاء.

- حال وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة يمكنك الاتصال على رقم 19468.

قواعد وأسلوب ترتيب اختيارات الطالب

- يحدد الطالب أسلوب الاختيار إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات.

- يختار الطالب الكلية أو المعهد الذي يرغب في الالتحاق به عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.

- تنقسم قائمة الكليات المسموح له بالالتحاق بها إلى 3 مجموعات طبقًا للإدارة التعليمية التابع لها مدرسته.

- على الطالب اختيار الكليات في النطاق الجغرافي الأول قبل الاختيار في النطاق التالي له.

- يمكن للطالب الانتقال بين تخصص وآخر شرط استيفاء الشروط المحددة.

- على الطالب مراجعة الأقسام والشعب التي تعتبر كل منها رغبة مستقلة عند الترشيح لها.

- بعد الانتهاء من إدخال رغباتك يمكنك طباعة الرغبات التي أدخلتها، ويعطيك البرنامج إيصال برقم محدد، ومؤرخ بتاريخ وساعة تقدمك.

- يمكن حفظ نسخة من رغباتك (Save As) على حاسبك الشخصي حتى يمكنك الرجوع إليها وقت الحاجة.

- إذا عدّلت رغباتك عدة مرات (وهذا متاح لك) اعلم أنّ الحاسب سيحفظ آخر تعديل فقط ويتم التنسيق وفقًا لأخر تعديل نفذته.

طرق التعرف على نتيجة الترشيح

- النتائج تكون متاحة على ذات الموقع الذي قدّم الطالب رغباته عليه.

- يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من الموقع بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية.