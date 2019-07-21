تفوق فيلم "الممر" لأحمد عز على موسم أفلام عيد الفطر، بإيرادات وصلت لـ571 ألف جنيه أمس في دور العرض، إذ يتناول الفيلم جانب من تاريخ قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل "نور"، كما يناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، حسب ما أكدت شركة دولار للتوزيع السينمائي في بيان صادر عنها.

واحتل فيلم "كازابلانكا" المرتبة الثانية في موسم أفلام عيد الفطر، إذ حقق إيرادات وصلت إلى 454 ألف جنيه.

فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد رزق، هند صبري، وشريف منير، وتأليف وإخراج شريف عرفة.

أما فيلم "كازابلانكا" فهو من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبدالجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف، وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرين.

وحقق فيلم "سبع البرومبا" للفنان رامز جلال إيرادات وصلت لـ246 ألف جنيه، بينما حقق فيلم "حملة فرعون" إيرادات 87 ألف جنيه، وحقق فيلم "محمد حسين" لمحمد سعد إيرادات وصلت لـ16 ألف جنيه.