حقق فيلم "الممر" لأحمد عز، إيرادات أمس وصلت إلى 609 آلاف جنيه في دور العرض، إذ يتناول جانبا من حياة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلى رأسهم أحد القادة البواسل الذي يُدعى "نور"، ويناقش المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف، حسب ما أكدت شركة دولار للتوزيع السينمائي في بيان صادر عنها.

وبحسب البيان، فقد جاء فيلم "الممر" متفوقا، إذ حلّ "كازابلانكا" في المرتبة الثانية بإيرادات وصلت لـ434 ألف جنيه.

"الممر" بطولة أحمد عز، محمد جمعة، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، إياد نصار، أحمد رزق، هند صبري، وشريف منير، وتأليف وإخراج شريف عرفة.

أنا فيلم "كازابلانكا" تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجي فيلمز ووليد منصور والطاهر برودكشن، وبطولة أمير كرارة، غادة عادل، عمرو عبد الجليل، إياد نصار، لبلبة، محمود البزاوي، أحمد داش، النجم التركي خالد أرغنتش وعدد من النجوم كضيوف شرف، وهم مصطفى شعبان ونيللي كريم وبيومي فؤاد وأحمد فهمي وآخرين.

بينما حقق فيلم "سبع البرومبا" للفنان رامز جلال إيرادات وصلت إلى 225 ألف جنيه، و"حملة فرعون" إيرادات 104 آلاف جنيه، بينما حقق فيلم "محمد حسين" لمحمد سعد إيرادات وصلت إلى 31 ألف جنيه.