يعقد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، مؤتمرًا صحفيًا، الأربعاء المقبل، في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، وذلك لعرض إنجازات البرلمان في دور الانعقاد الرابع.

يُشار إلى أنَّ البرلمان في دور الانعقاد الرابع، أصدر 156 مشروع قانون بإجمالي 1701 مادة.

وكانت أبرز التشريعات في المجال الاقتصادي "قانون الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفي، إجازة إحالة بعض الطلبات المتعلقة بتنفيذ الأحكام إلى اللجنتين المنصوص عليهما في قانون الاستثمار، تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، تعديل قانون الثروة المعدنية، تعديل قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز، قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي".

فيما تضمنت تشريعات الحماية الاجتماعية "3 قوانين لتنظيم الجهات والهيئات القضائية، تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، قانون زيادة المعاشات، قانون زيادة المعاشات العسكرية، قانون الحد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، تنظيم ممارسة العمل الأهلي".

وفي مجال النهوض بالشباب، تضمنت التشريعات "قانون إنشاء صندوق رعاية المبتكرين، تعديل قانون التعليم، تعديل قانون تنظيم الجامعات، قانون إنشاء الجامعات الإلكترونية، قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية.

كما أصدر البرلمان تشريعات الحفاظ على الأمن، من أبرزها "تعديل قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، تعديل قانون صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، تعديل قانون الأسلحة والذخائر.

أما في المجال المالي وتشريعات الموازنة، تمّ الموافقة على 51 قانونًا بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية عن السنة المالية 2017 - 2018، إضافة إلى الموافقة على 54 قانونًا بربط الموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، عن السنة المالية 2019 - 2020، وعشرات القوانين بالترخيص لوزير البترول في التعاقد مع العديد من الشركات للبحث عن البترول وتنمية استغلاله.