خطة أمنية لتأمين مباراة "الجونة والزمالك" اليوم

وضعت مديرية أمن البحر الأحمر، خطة أمنية محكمة لتأمين مباراة الزمالك والجونة، والمقرر لها في الثامنة من مساء اليوم، في استاد الجونة بالغردقة، والمؤجلة من الأسبوع الـ33 من الدوري المصري الممتاز.

وعقد اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، اجتماعا موسعا مع قيادات المديرية وأعطى تعليماته خلال الاجتماع لإدارات البحث الجنائي والنجده والأمن المركزي بخروج المباراه بشكل يليق بمكانه محافظه البحر الأحمر وتيسيرا على الجماهير من الفريقين.

وأعطي تعليماته لضباط شرطة المرافق بإزاله جميع الإشغالات المؤدي إلى استاد الجونه الرياض، وطالب مسؤولي البحث الجنائي بالمديرية فحص المترددين في محيط الاستاد.

كما وفرت إدارة الحماية المدينة، عددا من البوابات الإلكترونية لتفتيش الجماهير لحظة دخولهم الاستاذ ووفرت سيارات للإطفاء.

كما كلفت مديريه أمن البحر الأحمر قطاع الأمن المركزي بتكثيف الاموال الامنيه وزياده عدد الأفراد والتدخل السريع في حالات الطوارئ.

وأكد بدوي سعيد مدير مرفق الإسعاف، توفير 4 سيارات إسعاف مجهزة في حالة حدوث أي إصابات بين الجماهير أو اللاعبين.