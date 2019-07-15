إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة إثر انقلاب ملاكي بطريق "الغردقة"

أصيب أربعة أشخاص من أسرة واحدة، صباح اليوم، إثر انقلاب سيارة ملاكي بطريق "الغردقة - رأس غارب"، وتم نقلهم لمستشفى الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات البحر الأحمر بلاغا بانقلاب سيارة، تحمل لوحات "ملاكي الدقهلية"، بعد منطقة جبل الزيت بطريق "الغردقة - رأس غارب".

دفع مرفق إسعاف البحر الأحمر بأكثر من سيارة إسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة أربعة أشخاص، جميعهم من أسرة واحدة: أب وأولاده الثلاثة، وتم نقلهم لمستشفي الغردقة العام لتلقي العلاج اللازم.

وأفاد مصدر طبي، بأن المصابين حالتهم تتراوح بين كدمات وسحجات وجاري عمل الإسعاف اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.