أصيب 22 شخصًا باختناق، اليوم، إثر اندلاع حريق في المنطقة الحرة ببرج العرب غرب الإسكندرية.

وقال الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، إن مستشفى العامرية غربا تلقت 22 مصابًا جميعهم مصابين باختناق.

وكان حريق هائل، قد اندلع اليوم، في مصنع ملابس بالمنطقة الصناعية الحرة، بحي العامرية ثان غرب الإسكندرية.

كان قسم شرطة ثان العامرية، قد تلقى بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد المصانع بالمنطقة الصناعية الحرة، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث.

من جهته، قال المهندس مدحت عبدالفضيل، رئيس حي العامرية ثان، إن الحريق شب بمصنع ملابس ووقوع أضرار بالغة بالمصنع دون إصابات بشرية، مشيرًا إلى أن قوات الحماية المدنية تواصل محاولات إخماد النيران بواسطة 8 سيارات إطفاء ومعدات الحي، وذلك لمنع امتداد النيران إلى المصانع المجاورة.