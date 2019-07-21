أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي، شهد نقلة نوعية ملموسة على مختلف الأصعدة، وهو ضمن أولويات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعلى قائمة المشروعات القومية من خلال العمل على تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمة، وإنشاء المدارس الجديدة وتحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم.

وأشار آمنة، في بيان له اليوم، إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء 26 مدرسة تضم 448 فصلا بتكلفة 132 مليون جنيه، كما يجري العمل بعدد 70 مدرسة تضم 1107 فصول بتكلفة 515 مليون جنيه، في إطار تنفيذ مشروعات خطة 2018/2019، مضيفا أنه تم تخصيص مبلغ 6 ملايين و214 ألف جنيه، لعمل الصيانة البسيطة لعدد 2374 من المدارس المستهدفة خلال العام الدراسي المقبل.

وأضاف أنه بمتابعة خريطة مدارس التعليم الأساسي والفني بدائرة المحافظة، يوجد 3933 مدرسة تضم 31321 فصلا ويبلغ عدد المدرسين بها 55830 لتقديم الخدمات التعليمية لعدد 1.5 مليون طالب وطالبة بالمراحل التعليمية المختلفة.

وأوضح آمنة، أنه خلال الفترة من 1 سبتمبر 2018 تم تذليل عدد من المعوقات التي كانت تعترض تنفيذ مشروعات تعليمية بمدن ومراكز المحافظة، ودفع العمل في إنشاء 4 مدارس بمركز بدر بسبب قيود الارتفاع، وإنهاء اعتراض وزارة الزراعة علي إنشاء مدرستين بمزرعة المدرسة الثانوية الزراعية بدمنهور، وكذا إنهاء اعتراض إدارة دمنهور التعليمية، علي إنشاء مدرسة رسمي للغات داخل مدرسة الثانوية العسكرية بدمنهور.

ولفت إلى أن مدارس المحافظة كانت سباقة في تفعيل مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لزراعة مليون شجرة وتم زراعة 4803 شجرة مثمرة بمدارس المحافظة، كما قامت الهيئة القومية لضمان الجودة، باعتماد 68 مدرسة بالبحيرة، وتحويل 3 مدارس ثانوية إلى مدارس عسكرية لتدريس مادة التربية العسكرية، واختيار 5 مدارس للتعليم الفني ضمن مسابقة أفضل مدرسة علي مستوى الجمهورية، كما تم تنظيم 15 معرضا ومسابقة بالمحافظة.

وأوضح محافظ البحيرة، أنه بالنسبة لقطاع محو الأمية، يوجد بالمحافظة 1812 فصل محو أمية يستفيد منها 36848 دارسا وبلغ عدد الناجحين 11207 بنسبة نجاح للحضور 73%.