أجرى اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، اليوم، جولة ميدانية على 6 مدارس بإدارة بندر دمنهور التعليمية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من انتظام الطلبة والطالبات في اليوم الأول.

واطمأن المحافظ، على اتمام التجهيزات واستعدادات المدارس لبدء الدراسة ومراجعة أعمال الصيانة وتكثيف النظافة داخل وخارج محيط المدارس، مع رفع الإشغالات ومنع الباعة الجائلين من أمام المدارس، بالإضافة إلى متابعة نظافة دورات المياه وسلامة المقاعد والأثاث وانتهاء أعمال الدهانات والتجميل وطلاء أسوار المدارس، والتأكد من عدم وجود عجز بالمدرسين في جميع التخصصات.

وشهد المحافظ، برفقة المهندس حازم الأشموني، السكرتير المساعد للمحافظة، ومحمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعدد من قيادات التعليم بالمحافظة، طابور الصباح وتحية العلم بمدرسة الحديثة الإعدادية بنات بجوار الاستاد الرياضي بدمنهور.

وزار مدرسة عبدالمنعم رياض الإعدادية بنين، ومدرسة سليم البشري الابتدائية المشتركة، ومدرسة الميكانيكية الثانويه الفنية ومدرسة الثانوية العسكرية بنين، ومدرسة الامام محمد عبده الابتدائية المشتركة بدمنهور، والتقى بعدد من الطلبة والطالبات، وأجرى حوارا وديا معهم، حثهم فيه على بذل مزيد من الجهد والمثابرة في تحصيل العلوم حتى يكونوا نماذج ناجحة ومشرفة قادرة على خدمة وطنهم ومجتمعهم في المستقبل.

ووجه المحافظ، أعضاء هيئة التدريس بالمدارس والقائمين على العملية التعليمية، بتوفير سبل الراحة للطلبة والطالبات كافة، وتذليل العقبات أمامهم، كما طالب رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات التعليمية، بالمرور على المدارس بنطاق مراكزهم، للوقوف على مدى جاهزيتها واستعدادها للعام الدراسي الجديد.

والتقى المحافظ، بعدد من أولياء الأمور خارج تلك المدارس، واستمع لعدد من مطالبهم التي تضمنت التركيز على الحفاظ على كثافة الفصول القانونية.