أقلعت رحلات الشركة الوطنية مصر للطيران المتجهة إلى لندن وفرانكفورت، من مطار القاهرة الدولي، اليوم، دون أي تأخيرات أو تأجيل في موعد إقلاعها، وفقا لجداول التشغيل المقررة.

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، إن رحلة مصر للطيران المتجهة إلى فرانكفورت رقم 785، والرحلة رقم 777 المتجهة إلى لندن، غادرتا مطار القاهرة، في مواعيدهما المحددة وفقا لجدول التشغيل.

وأوضحت المصادر، أن الشركة قامت بتكبير طرازات الطائرات المتجهة إلى لندن، لتستوعب 350 راكبا بدلا من 150 راكبا، ومن المنتظر أن تسير رحلة إضافية إلى لندن ليصبح إجمالي الرحلات المصرية المتجهة إلى لندن 3 رحلات بدلا من رحلتين يوميا؛ لاستيعاب أي عدد من الركاب الراغبين في السفر إلى لندن والمتضررين من تعليق رحلات الخطوط البريطانية إلى القاهرة.

يذكر أن مصادر مسؤولة بوزارة الطيران المدنى، قالت إن وقف الخطوط البريطانية رحلاتها الجوية من لندن إلى مطار القاهرة الدولي لمدة 7 أيام، لم يصدر عن أي جهة بريطانية رسمية، موضحة أنه جرى التنسيق مع السفارة البريطانية في مصر، مؤكدة أن هذا القرار ليس صادرا عن وزارة النقل البريطانية أو الخارجية البريطانية، وجارٍ تدقيق المعلومة بالتنسيق مع وكيل الشركة البريطانية في القاهرة.