تعاقدت شركة مصر للطيران، الناقل الوطنى لمصر، مع شركة آيروموبايل التابعة لشركة باناسونيك أفيونكس، لتقديم خدمات الاتصالات على متن طائراتها البوينج 787-9.

وحققت «مصر للطيران» بهذا الإنجاز خطوة مهمة من خلال تطبيق خدمات الإنترنت والتجوال على متن أسطولها من طائرات الدريملاينر B787-9، والتى تُشغلها «مصر للطيران» على وجهاتها فى أوروبا وأمريكا وآسيا، حيث يمكن للعملاء المسافرين على متن طائرات «مصر للطيران» الدريملاينر -بالإضافة إلى خدمات الواى فاى وخدمة الـLive TV، التى تعرض قناتين إخباريتين، هما قناتا Euro News وSky News- استخدام خدمات الهاتف المحمول مثل إجراء المكالمات وخدمات بيانات الهاتف، وإرسال وتسلم الرسائل القصيرة.

يشار إلى أن «مصر للطيران» حريصة دائماً على تطوير الخدمات التى تقدمها لعملائها، خاصة تلك الخاصة بتوفير تكنولوجيا متطورة تتيح المزيد من الترفيه لعملائها، ومع تزايد أهمية خدمات الاتصالات كجزء من تجربة سفر العملاء، يُسعد شركة مصر للطيران أن تقدم لعملائها المسافرين على طائرات الدريملاينر تجربة تواصل متميزة مع أعمالهم وعائلاتهم أثناء رحلاتهم سواء من خلال خدمات الاتصالات الهاتفية أو من خلال غيرها من خدمات الإنترنت وخدمة الـLive TV، كما أنه يمكن للعملاء الاستمتاع بالخدمة وفقاً لتكلفة خدمات التجوال التى يوفرها مشغلو خدمات الهاتف الخاصة بكل عميل.