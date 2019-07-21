أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، إنهاء كافة الإجراءات لبدء فعاليات موسم الحج لهذا العام، حيث من المقرر سفر أول أفواج حجيج الجمعيات الأهلية لهذا الموسم بعد غدا الثلاثاء، متجها إلى المدينة المنورة ويشمل 700 حاج من محافظتي الجيزة والدقهلية، وأول فوج لمكة المكرمة في 28 يوليو الجاري، على أن يكون سفر آخر الأفواج يوم 4 أغسطس المقبل، هذا وسيتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة سفر الحجيج من القاهرة واستقبالهم وتسكينهم في المملكة العربية السعودية.

وأضافت الوزارة، في بيان أصدرته أمس، أن عدد الحجاج بلغ 12 ألف حاجا، مشيرة إلى أنه تم معاينة مواقع تسكين الحجيج في الفنادق والخيام وحافلات النقل وغيرها من الترتيبات، حيث تم بتسهيل الإجراءات للحجاج وتقديم أقصى جهد لخدمتهم وتوفير الراحة الكاملة لحجاج بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية بدءًا من الوصول للمطار وتوفير أتوبيسات نقل الحجيج إلى الفنادق وعمليات التسكين وتوفير الكراسي المتحركة والخدمات الطبية، مع التشديد على منح الرعاية الكاملة لكبار السن والمرضى، كما تم التنسيق مع وزارة الصحة لإنشاء عيادات بمقر إقامة الحجاج لتوفير الرعاية الصحية لهم طوال مدة الرحلة، كذلك التعاون مع البعثات الأخرى والتنسيق لخدمة الحجيج.

ومن جانبه، أوضح أيمن عبد الموجود رئيس بعثة الحج بوزارة التضامن الاجتماعي، أن مقدمة البعثة الرسمية للحج الجمعيات الأهلية سافرت يوم 21 يوليو للمدينة المنورة لاستلام الفنادق ومراجعة الاستعدادات واتخاذ اللازم نحو استقبال ضيوف الرحمن وتسهيل الإجراءات، وأنه للمرة الأولى للعام الجاري سيرافق الحجيج واعظات دينيات بالاتفاق مع وزارة الأوقاف لتقديم الوعظ بالأراضي السعودية، إضافة إلى عقد ندوات دينية للحجيج خلال تواجدهم فى السعودية للتوعية بأداء مناسك الحج مناشدا الحجيج بإتباع التعليمات الصادرة من الجانب السعودي والالتزام بمواعيد السفر والعودة المدونة على التذاكر.