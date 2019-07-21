أجرت هيئة المواد النووية، مسوحات على منطقة "المثلث الذهبي"، أثبتت وجود تركيزات عالية من المعادن الاقتصادية المهمة في تلك المنطقة.

وقال الدكتور حامد ميرة رئيس الهيئة، خلال استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، له بحضور عدد من المسؤولين، اليوم، إن المنطقة يوجد بها "عناصر أرضية نادرة ذات مردود اقتصادي هائل، مقترحا إقامة تجمعات تعدينية وتصنيعية متعددة من بينها إنتاج الذهب.

وكلف مدبولي، خلال الاجتماع، بتشكيل مجموعة عمل لوضع خطوات تنفيذية لسرعة بدء تطوير "المثلث الذهبي" واستغلال تلك المنطقة.

وقال اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع، إن البنية الأساسية موجودة بالمنطقة، وأصبحت جاهزة لضخ استثمارات، ومشروعات تنموية بها.