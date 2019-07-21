قرر اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، إحالة استغاثة مواطن بشأن وجود إهمال داخل مستشفى نصر النوبة، نظرًا لحدوث أعطال فنية، إلى التحقيق، من أجل الوقوف على أبعاد المشكلة ومحاسبة المقصرين لضمان عدم تكرار ذلك.

كان أحد المواطنين أرسل استغاثة لمحافظ أسوان، بشأن وجود أعطال فنية مما يؤثر على حالة الجثامين الموجودة داخل المشرحة لحين إنهاء إجراءات الدفن وتسليمها لذويها.

وأعطى مهلة 48 ساعة للانتهاء من إصلاح وصيانة إحدى الثلاجات بالمشرحة؛ لرفع كفاءتها لتعمل بدرجة التبريد المطلوبة لأي جثامين تحفظ داخلها ولاسيما في ظل درجات الحرارة المرتفعة، والتي تشهدها المحافظة خلال هذه الفترة من هذا العام .

وطالب المحافظ، بضرورة تأمين المشرحة من أي أعطال مستقبلية، مكلفًا رئيس مدينة نصر النوبة، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسرعة إصلاح الكسر المفاجئ الذي حدث بخط المياه الرئيسي للمدينة منذ أمس بقطر 600 مللي، مع استمرار ضخ المياه اللازمة لأهالي المدينة، فضلًا عن المواقع الخدمية ومنها أقسام المستشفى وخاصة الغسيل الكلوي والعمليات والطوارئ وغيرها، وذلك من خلال الاستعانة بسيارات الفناطيس من القرى والمدن المجاورة، بجانب المشرحة، حيث إن هناك 8 خزانات مياه بطاقة 8 طن تغطى كافة الاحتياجات في حالة انقطاع أو ضعف المياه.