نشرت وزارة النقل البريطانية خريطة تثبت من خلالها أنَّ السفينة البريطانية "ستينا إمبيرو" كانت في المياه الإقليمية العمانية عندما اعترضتها قوات إيران، أمس.

وأرفقت وزارة الخارجية البريطانية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، الخريطة توضح خلالها أن الخط الأزرق يعبر عن مسار السفينة يوم الجمعة، لدى مرورها عبر مضيق هرمز، والمربع الأحمر هو موقع اعتراض السفينة وصعودها وتحويل مسارها إلى المياه الإيرانية.

وفي الساعات الأخيرة من مساء أمس، أعادت إيران مناوشاتها، في مياه مضيق هرمز، حيث احتجزت ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، بمزاعم أنها كانت بسبب عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية.

وزعمت إيران أن الناقلة البريطانية تورطت في حادث مع قارب صيد إيراني قبل أن يتم احتجازها، دون أية تفاصيل، مشيرة إلى أنَّ أفراد طاقم الناقلة سيبقون على متنها لحين انتهاء التحقيق، بسبب عدم اتباعهم لقواعد الملاحة الدولية.