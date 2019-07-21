أعلن رئيس مجلس الشوري الإيراني علي لاريجاني، أنّ احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية نوع من أنواع القرصنة البريطانية، موضحا أنّ لندن تلقت الرد المناسب من طهران، حسب ما أفادت "سكاي نيوز عربية".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن الجمعة احتجاز ناقلة نفط بريطانية في مضيق هرمز، قال إنّها لم تلتزم بقوانين الملاحة البحرية، وأنّ قوارب القوات البحرية في المنطقة الأولى وبأوامر من مؤسسة موانئ محافظة هرمزغان احتجزت الناقلة، وتم توجيهها للسواحل الإيرانية وتسليمها إلى منظمة الموانئ والملاحة الإيرانية لبدء التحقيقات وطي المراحل القانونية.