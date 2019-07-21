عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ الإزالات بمنطقة سور مجرى العيون، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومسؤولي الجهات المعنية.

وعرض محافظ القاهرة الموقف الراهن لأعمال تنفيذ الإزالات بمنطقة سور مجرى العيون، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المدابغ القائمة فعليا يبلغ 273 مدبغة، جرى إزالة 247 مدبغة حتى الآن، ومتبقى 26 مدبغة مطلوب هدمها، وأنه جرى تعويض 180 مدبغة حتى الآن، منها 14 جرى تعويضهم ماليا، و166 جرى تعويضهم بأماكن جديدة بالروبيكي، وجارٍ بحث باقي الحالات.

كما تضمن العرض موقف الإزالات لباقي المباني بمنطقة سور مجرى العيون، التي كانت تخدم المدابغ، حيث جرى إزالة مجمل المخازن، والمقاهي، والعشش، والورش، والمطاعم، والاسطبلات، والمصانع المفتوحة، وساحات الانتظار، وجارٍ استكمال إزالة محال تجارية، ومصانع غراء.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ كل الإزالات المتبقية في منطقة سور مجرى العيون؛ للبدء في تنفيذ المخطط العمراني اللائق بالقيمة التاريخية والحضارية لهذه المنطقة، وموقعها المهم في قلب العاصمة، على غرار ما جرى في منطقة مثلث ماسبيرو، لا سيما بعد نقل المدابغ وتوطينها في مشروع مدينة الروبيكي الذي يمثل مستقبل صناعة الجلود في مصر.