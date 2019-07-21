هاجم مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي، اللاجئين السوريين في بلاده، حيث اعتبر أن عددهم زاد في اسطنبول بشكل كبير، وممارسة أعمالهم بشكل عشوائي بات واضحا للشعب التركي، خاصة بعد زيادة نسبة البطالة بين الأتراك، ما جعلهم يوجهون اتهامات للاجئين السوريين.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال ندوة نظمتها أكاديمية تواصل، أمس السبت، حسبما ذكر موقع "الحدث" السعودي، أن الحزب المعارض في كل دول العالم يعتبر حزباً يسارياً، ويكون دوماً مع حقوق اللاجئين، لكن في تركيا وقفت الأحزاب المعارضة ضد اللاجئين، وحرضوا الناس بطريقة شعبوية ضدهم.

وتابع أقطاي في سياق تبريره لخطوات التضييق الشديد التي اتخذتها حكومة حزبه (العدالة والتنمية) على السوريين ومحاصرتهم وإبعادهم خارج الحدود التركية، بشكل تجاوز في عنفه حتى ما طالبت به المعارضة: "في النهاية نحن دولة ديمقراطية تلتزم بآراء شعبها".

تأتي هذه التصريحات الهجومية ضد اللاجئين بعكس المواقف السابقة التي اتخذها أقطاي منهم، حيث رفض في لقاء تلفزيوني أجري معه في 9 يوليو الجاري تحميل السوريين مسؤولية ارتفاع نسب البطالة في تركيا وما تزامن مع ذلك من هبوط في قيمة الليرة مقابل الدولار خلال الشهور الأخيرة، بل صرح بأنه لولا السوريين لكانت تركيا في أزمة أكبر مما هي الآن.

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قال إن حكومته ستتخذ خطوات جديدة تجاه السوريين في تركيا، تتضمن 3 ملفات هي التشجيع على العودة وترحيل مرتكبي الجرائم واقتطاع الضرائب في المستشفيات.