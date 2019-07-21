افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، جراج روكسي "أول جراج ذكي في مصر والأكبر في الشرق الأوسط"، والذي يُعد بمثابة نقلة نوعية وحضارية في عالم الجراجات الذكية، والذي يسُهم في حل المشكلة المرورية في منطقة مصر الجديدة والمناطق المحيطة بها بشكل فعّال.

وترصد "الوطن" الجراجات الكبرى الموجودة بالقاهرة وسعة كل جراج على النحو التالي:

جراج روكسي

يقع الجراج على مساحة 10 آلاف متر مربع، بسعة 1700 سيارة، تضم المرحلة الأولى 900 سيارة والثانية 800 سيارة، يتكون من 6 أنظمة أتوماتيكية، و6 مداخل ومخارج للسيارات، كما يضم 12 مصعدًا إلكترونيًا مزودًا ببطاريات لنقل السيارات من الداخل إلى الخارج والعكس.

أسعار الاشتراكات والانتظار بجراج روكسي

جراج التحرير

يقام الجراج على مساحة 20 ألف متر مربع ويضم 4 طوابق أسفل الأرض ويسع لعدد 1700 سيارة، بالإضافة إلى جراج خاص يسع 24 أوتوبيس سياحي.

جراج الأزهر

جراج الأزهر "الدراسة" المتعدد الطوابق بحي وسط القاهرة مقام على مساحة 20 ألف متر، ويتكون من 3 أدوار تحت الأرض بسعة 410 سيارات، وجراج آخر سطحي سعة 140 سيارة، أي بإجمالي سعة 550 سيارة، بمدخلين ومخرجين للسيارات، إحداهما على طريق صلاح سالم الرئيسي.

جراج الأوبرا

يعتبر جراج الأوبرا من أهم الجراجات العمومية متعددة الطوابق بالعاصمة فهو يطل على ميدان الأوبرا، ويسع لـ1370 سيارة، ويخدم مناطق القاهرة الأكثر ازدحامًا مثل وسط القاهرة والعتبة والموسكي.

جراج طلعت حرب

يوجد جراج طلعت حرب فى أول شارع عبدالحميد سعيد، ويستوعب ما يقرب من 600 سيارة، ويخدم الجراج الازدحام بمنطقة وسط البلد.

جراج عمر مكرم

يُقام جراج عمر مكرم على مساحة 5 آلاف متر ويتسع لـ600 سيارة، ويعمل على مدار الـ24 ساعة، ويقع في أول شارع عبدالقادر حمزة بالقرب من ميدان التحرير.

جراج البستان

يقع الجراج بجوار مول البستان في منطقة وسط البلد، ويعتبر من أكبر الجراجات في مصر، ويتكون من 11 طابقًا، وتبلغ سعته 10 آلاف سيارة.

خطوات ركن سيارتك في جراج روكسي أوتوماتيكيا