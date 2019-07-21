أعلنت جامعة المنصورة، اليوم، عن سفر وفد من طلاب كلية الحقوق إلي روسيا في إطار تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجامعة والأكاديمية الوطنية الروسية الرئاسية للإدارة العامة والاقتصاد الوطني، تحت رعاية الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس الجامعة.

والتقى الدكتور شريف خاطر عميد كلية الحقوق، بفريق الكلية المشارك في هذا التدريب الصيفي وعلى رأسهم الدكتور المعتصم بالله مصطفى مدرس الاقتصاد والمالية العامة والمشرف على هذا الفريق الطلابي.

وأكد عميد الكلية على دعمه للطلاب، متمنيا لهم التوفيق والنجاح، كما حث الطلاب على ضرورة الاستفادة من هذه التجربة والخبرات الدولية والثقافات المختلفة واأن يكونوا خير ممثل للكلية .