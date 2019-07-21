نشر المدير الإقليمي لشركة الخطوط الجوية البريطانية بشمال إفريقيا، شريف برسوم، رده على قرار تعليق بريطانيا الطيران إلى مصر، حيث أكد أن إجراءات الأمن بمطار القاهرة الدولي ممتازة بنسبة مائة في المائة، ولا يوجد أي تعليق عليها، لكن التعليق جاء لمراجعة الخطوط وليس أكثر.

وقال المدير الإقليمي للخطوط البريطانية إن الشركة تقوم من حين لآخر بمراجعة إجراءات بعض الخطوط وليس المطارات، وهي قصة مكررة وتتم بشكل دوري، مشيرا إلى أن الشركة أخذت القرار بتعليق الرحلات لمراجعة الخطط الأمنية من قبل أنظمة الأمن بها، وليس من قبل الدولة البريطانية حيث إن القرار لم يصدر عن وزارة النقل، حسب "سكاي نيوز".

رخا حسن: تعليق الطيران يضع بريطانيا في ورطة

وقال السفير رخا حسن مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تعليق الطيران يضع بريطانيا في "ورطة" كما يسيئ للعلاقات المصرية البريطانية، واصفا التصرف بأنه "يثير الشبهات" وأنه غير منطقي على الإطلاق، خصوصا بعد استضافة مصر لكأس الأمم الأفريقية، ما قد يصل إلى "محاسبة دبلوماسية".

أما عن عدم مسؤولية وزارة النقل البريطانية عن القرار، قال حسن لـ"الوطن"، إن هذا الرد هو ما قالته الجهات الرسمية منذ أمس، ولكنه لا يخفف من "عدم منطقية القرار" نظرا لتوقيته والطريقة الدراماتيكية لاتخاذه، وخصوصا بوقف حجز الركاب داخل المطار، كما أنه إذا كانت المشكلة في مطار القاهرة فكان من الممكن أن يهبط الطيران في أي مطار مصري آخر.

وتابع: من الواضح أن الجانب البريطاني يشهد العديد من المشكلات في الجانب الحالي حيث تحاول أزمة حل أزمة احتجاز سفينتها في مضيق هرمز، والارتباك الداخلي فيما يخص اختيار رئيس الوزراء الجديد بجانب أزمة الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس سلطة الطيران المدني في مصر، سامح الحفني، أكد في بيان، اليوم، أن المطارات المصرية تقدم الخدمات الأمنية وفقا لقوانين الطيران المدني الدولية بل وتطبق معاير أعلى من المنصوص عليها، وخضعت للعديد من التفتيش التي أشادت بالمستويات المقدمة، مؤكدا أنه يتم تنفيذ المعايير الدولية ولا توجد أي معلومات لدينا عن أسباب توقف الرحلات.

وكانت سلطة الطيران في مصر تلقت إخطارين من الخطوط الجوية البريطانية وخطوط لوفتهانزا الألمانية تطلب وقف الرحلات إلى القاهرة لأسباب أمنية وفقا لرؤيتهم.