" إجراء شاذ وغريب، ولا تلجأ له الدول إلا في الظروف الصعبة جدا، والسبب مجهول".. بهذه الكلمات بدأ الإعلامي عمرو أديب، التعليق على قرار الخطوط البريطانية الجوية، إلغاء رحلاتها إلى مطار القاهرة لمدة أسبوع، لاحترازات أمنية.

وقال، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، إن أخذ قرار إلغاء رحلات الطيران يكون في غاية الصعوبة، كما أنه قبل 10 أيام قام مندوبين لشركة الطيران البريطانية بعدة إجراءات أمنية في مطار القاهرة الدولي، ولا يوجد أي تفسير لسبب إلغاء الرحلات البريطانية القادمة إليه.

وأضاف "أديب" أن المخاوف تتجه نحو شركات الطيران الأوروبية التي ممكن أن تحذوا مثل الطيران الإنجليزي، لأن هذا الوقت تنمو فيه السياحة المصرية وتزدهر، ومثل هذه القرارات تؤدي لوقف حركة السياحة في مصر.

وأكد أن الإدارة المصرية لم تقف مكتوفة الأيدي أو صمتت على هذا القرار، وهناك تنسيق مع السفارة البريطانية في القاهرة، للتعرف على أبعاد القرار.

وأشار الإعلامي، إلى أن وزارة الطيران المدني تعمل على زيادة السعة المقعدية لأسطول طائراتها المتجهة إلى لندن، وتخصيص طائرة جديدة لتسيير رحلة جوية إضافية من القاهرة إلى مطار هيثرو، ويجب على وزارة الخارجية التدخل بقوة في هذا الأمر، كما يجب أيضًا على شركة الطيران البريطانية أن توضح الأمور، لأن هذه القرارات ليست تجارية، ولكنها تعاملات بين الدول وبعضها.

واستطرد: "الصورة الموجودة الآن تضر بمصر وسمعتها، وهناك مشاكل قديمة بين مصر وإنجلترا، آخرها ما حدث في مطار شرم الشيخ".