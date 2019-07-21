صرحت نيابة مركز قلين التابعة لمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، بدفن جثة "ن. ع. ي"، 16 عاما، طالبة بالصف الأول الثانوي، مقيمة بإحدى قرى مركز قلين، بعد انتحارها بتناولها حبوب الغلال السامة.

وكان اللواء فريد مصطفى، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عمار، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بوصول "ن.ع.ى" 16 عاما، مقيمة بقرية المنشأة الكبرى مركز قلين بكفر الشيخ، لمستشفى قلين المركزي جثة هامدة، ادعاء تناول مادة سامة.

انتقل رئيس مباحث مركز قلين إلى المكان، وبالبحث والتحري، تبين أن الطالبة المنتحرة، مقيمة طرف جدتها، وأنها أقدمت على الانتحار لمرورها بظروف نفسية صعبة، بعد رسوبها في الصف الأول الثانوي وتطليق والدها لوالدتها.

وبالعرض على النيابة العامة، أمرت بتشريح الجثة ودفنها بمعرفة ذويها، وحُرر عن الواقعة المحضر رقم 5480 إداري مركز شرطة قلين.