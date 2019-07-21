تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديدا للفنان محمود العسيلي وهو يدفع شخصا من جمهوره بعد أن صعد على المسرح محاولا التقاط صورة معه.

ويظهر في الفيديو العسيلي وهو يشدو بإحدى الأغنيات، ومع نهاية الأغنية صعد فرد من الجمهور على المسرح لكي يلتقط معه صورة فما كان من العسيلي إلا أن دفعه وأبعده عنه ووهو يقول له: "إنت جاي تضربني؟".

يذكر أن خلال اليومين الماضيين كان هناك فيديو قد انتشر للعسيلي وهو يسخر من فرد من جمهوره طلب منه التصوير معه قائلا له: "انت معاك واسطة عشان تتصور معايا وجامد أوي كده".