محافظ القاهرة يكرم أوائل الشهادة الإعدادية

كرم اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، 104 طلاب أوائل الشهادة الإعدادية جميعهم حاصلين على المركز الأول وحصدوا الدرجات النهائية، وأيضا تكريم أفضل 5 مديري إدارات تعليمية.

جاء ذلك خلال احتفال مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، المقامة بمناسبة الاحتفال بعيد القاهرة القومي بمسرح المدرسة الفنية المتقدمة، تحت إشراف محمد عطية مدير المديرية، وضم الاحتفال معرض لانشطة الطلاب المتميزين في الأعمال الفنية واليدوية وفقرات لأغاني وطنية لكورال مديرية التربية والتعليم.

وأكد المحافظ حرصه الشديد وسعادته بالتواجد مع الطلبة المتفوقين علميا، مؤكدا أنهم مستقبل مصر وعلمائها.

ووجه المحافظ الشكر لأولياء الامور لدورهم ومعاناتهم وبذل الجهد والمال والوقت لتوفير المناخ المناسب لأبنائهم للتفوق، وبث روح الإصرار والعمل والجد والاجتهاد فيهم.

شهد الاحتفال حضور إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وطارق الوراقي، رئيس حي شرق مدينة نصر، وعبد الرؤوف علام، رئيس مجلس الامناء وعدد من قيادات مديرية التعليم بالقاهرة وأولياء أمور الطلاب.