في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأهمية إبراز النماذج الناجحة من طلاب وطالبات المدارس وتشجيع وتحفيز المتميزين منهم لربط الأنشطة التربوية بالعملية التعليمية وإعداد الشخصية المثالية التي تؤثر إيجابيًا فيمن حولها لنشر ثقافة المثالية بين الطلاب لبناء جيل قادر على تحمل المسئولية.

أعلن الاتحاد العام لطلاب مدارس الجمهورية عن الفائزين في مسابقة الطالبة والطالب المثالي للمرحلتين الإعدادية والثانوية والمقامة خلال الفترة 7/7/2019 وحتى 15/7/2019، حيث أكد أحمد موسى الرائد العام لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية على أن المسابقة تسير وفق معايير لابد أن تتوفر بالطلاب منها أن يتمتع الطالب بالذكاء الاجتماعي والقدرة على مهارة التواصل الاجتماعي مع الآخرين، ويتقدم الطالب بمشروع أو برنامج أو مبادرة أو نشاط عملي يخدم به نفسه والمدرسة والمجتمع المحيط به.

كما أشار موسى إلى أن المسابقة تقيس مدى وعى الطالب وقدرته على فهم وتطبيق مبادئ وأهداف الاتحادات الطلابية وأيضًا التفوق الدراسي والتميز في الأنشطة المدرسية، مضيفًا أن مسابقة الطالب المثالي تقيس أيضًا مدى إلمام الطالب بالمعلومات العامة والأحداث الجارية، إلى جانب التمتع بالأخلاقيات الحميدة والسلوكيات الإيجابية والمثالية.

وأضاف موسى أنه سوف يتم صرف حوافز مادية للمراكز الخمسة الأولى من الطالبات والطلاب الفائزين في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية إلى جانب شهادات تقدير للطلاب والطالبات المثاليين المشاركين تقدم لهم خلال حفل ختام البرنامج.

وفاز بالمسابقة القومية للطالب المثالي على مستوى الجمهورية المرحلة الإعدادية (بنين): "محمود محمد أحمد العجيزي (مدرسة زهراء حلوان الإعدادية بنين- القاهرة)، وعبدالرحمن محمد سالم (مدرسة أحمد علي الإعدادية بنين- الغربية)، وعمار أحمد على حسن (مدرسة الجيزة الإعدادية محافظة الوادي الجديد)، ومينا أمجد جابر (مدرسة الجزائر للتعليم الأساسي- محافظة المنيا)، ومحمد سيد محمد عطا (مدرسة طارق بن زياد الإعدادية – محافظة السويس)".

وفاز بنفس المسابقة في المرحلة الثانوية (بنين): "محمد هشام سيد محمد (مدرسة حسن أبوبكر الرسمية المتميزة – محافظة القليوبية)، ومحمد السيد محمد حلال (مدرسة مجمع محمد السيد البدراوي الرسمية لغات – محافظة بورسعيد)، وأحمد حمدي عفيفي (مدرسة أبو سلطان الثانوية – محافظة الإسماعيلية)، وعمرو عبدالستار جمال (مدرسة مغاغة الثانوية بنين- محافظة المنيا)، ومهند محمد صبري جبريل (مدرسة عمرو مكرم – محافظة البحيرة)".

وفاز بالمسابقة القومية للطالب المثالي على مستوى الجمهورية المرحلة الإعدادية (بنات): "بسملة محمود عبدالله (مدرسة القناة الإعدادية – محافظة بورسعيد)، سارة قدري محمد عيسى (مدرسة أبو زنيمة الإعدادية – محافظة جنوب سيناء)، وإيمان شحات سدراك (مدرسة طما الإعدادية – محافظة سوهاج)، ورفيدة محمد عبده (مدرسة القصير الإعدادية – محافظة البحر الأحمر)، وشهد طارق محمد محمود (مدرسة خديجة بنت خويلد – محافظة شمال سيناء)".

وفاز بنفس المسابقة في المرحلة الثانوية (بنات): "منة الله محمد شوقي (مدرسة أحمد شلباية – محافظة الدقهلية)، وفاطمة عبدالمولى أحمد (مدرسة الثانوية الجديدة – محافظة بني سويف)، وندى محمد فؤاد (مدرسة أبو سلطان – محافظة الإسماعيلية)، وروان محمد رفيق السيد (مدرسة د/محمود عزت – محافظة الجيزة)، وحنان السيد محمد السيد (مدرسة المساعيد الثانوية- محافظة شمال سيناء)".