تحدث الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، عن تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أنه سيجري زيادة عدد من الجامعات التكنولوجية.

وأضاف عدلي خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الجامعات التكنولوجية ستحل أزمة التعليم الفني في مصر: "كان هناك 3 عقبات، أولها الرؤية المجتمعية تجاه الخريجين من هذه الجامعات، لكن خريجي الجامعة التكنولوجية سيحصلون على شهادة البكالوريوس في التكنولوجيا كما سيسمح بتحضير الماجستير".

وقال نائب وزير التعليم العالي إن نظام التعليم سيكون عبارة عن "سنتين زائد سنتين"، حيث سيحصل الطالب على شهادة الدبلوم، بعدها يمارس العمل، ثم يعود مرة أخرى لكي يحصل على شهادة الماجستير.

وتابع: "هناك كليات كثيرة لها مستقبل كبير في تقدم مصر على جميع المستويات، مثل كليات علوم الحاسب التي تدخل في الكثير من المجالات، ولها دور كبير في التقدم التكنولوجي، كما أن الثورة الصناعية الرابعة مبنية علي الذكاء الصناعي الذي هو أحد تخصصات علوم الحاسب".

ونوه بأن كليات الخدمات لها أثر كبير في تشكيل مستقبل مصر مثل كلية السياحة وكلية أداب تاريخ، موضحًا أن وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبدالغفار أصدر قرارًا بعدم السماح بإنشاء كليات ليس لها علاقة بسوق العمل، بالإضافة إلى تطوير جميع الكليات القائمة بما يتماشى مع المستقبل وتطوير جميع المناهج الدراسية لتتوافق مع أسواق العمل العالمية.

وأشار نائب وزير التعليم العالي الجديد، إلى أن هناك توصية من وزير التعليم العالي بأن تكون المناهج الدراسية تحتوي على جزء كحد أدنى من تكنولوجيا المعلومات ورياضة الأعمال، وتعتمد الكثير من الشركات الكبيرة في العالم على التطور التكنولوجي، مثل الشركات التي تعمل على نقل الأفراد في مصر التي تعتمد على التطبيقات التكنولوجية فقط.

وأوضح أن مصر ليست بعيدة عن صناعة الطائرات وصناعات الفضاء والمركبات الإلكترونية، لأن لديها أفضل مجموعة من الشباب على مستوى العالم.