تُعاني معظم شركات الأدوية البيطرية الكبيرة بسبب حالة الانفلات والغش المنتشرة في الوقت الحالي، حسبما أكد الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، وقال إن سوق الأدوية البيطرية يواجه مشكلة كبيرة تتعلق بالغش، وذلك خلال حواره في برنامج "دنيا الدواجن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، ويقدمه الإعلامي صبحي الحفناوي.

وأضاف عوف، أن مجال الدواء البيطري لم يأخذ حقه في الحماية من الغش وأيضا حقه في التسجيل وحسن إدارة ملف الدواء البيطري كونه موجود ضمن منظومة إدارة الصيدلة والتي تعاني من ترهل وبطء في إجراءاتها، مؤكدًا أن وزارة الصحة تركز بصورة كبيرة على الدواء البشري وتاركة تماما ملف الدواء البيطري الذي يعد أخطر بكثير.

وأشار رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية إلى أنه حتى الآن تصل غرامة الغش في موضوع الأدوية البيطرية إلى 50 جنيها فقط حسب قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، مشيرا إلى أنه لذلك يجب تغيير قانون مزاولة المهنة لعدم وجود عقوبات رادعة، مطالبا بتغليظ العقوبة في القانون الجديد لمزاولة المهنة لتصل للإعدام لأن موضوع غش الأدوية البيطرية قد يؤدي إلى الموت في بعض الأحيان.