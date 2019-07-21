هنأ اللواء أحمد أنور رئيس حي مصر الجديدة، أبناء الحي وكل المترددين عليه من أهالي محافظة القاهرة، بمناسبة افتتاح أول جراج ذكي، قائلًا إنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن"، عبر شاشة "الحدث اليوم"، أن الجراج يقع على مساحة 10 آلاف متر مربع، بسعة 1700 سيارة، مشيرًا إلى أنه يعتبر إضافة للمنطقة، خاصةً أنها منطقة كثيفة السكان.

وتابع، أن هذا الجراج وفر الكثير من المشكلات، حيث يستوعب أكبر عدد من السيارات، مشيرًا إلى أنه بافتتاح المرحلة الثانية من هذا الجراج بعد حوالي 18 شهر، سيُجرى ضمان عدم وجود أي أنشطة تستغل المواطنين مثل "السياس".