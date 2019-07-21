إطلاق برنامج وزارة التخطيط للميكنة والتحول الرقمي للخدمات بحي شرق شبرا

أعلنت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، بدء التشغيل الفعلي للمنظومة الجديدة للميكنة والتحول الرقمي للخدمات "المراكز التكنولوجية " بحي شرق شبرا الخيمة، تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية.

في ذات السياق، قامت "اليوم" ريان يرافقها العميد طاهر الحنفي مدير مشروع القليوبية لتطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق، والمهندسة رضا محمد مشرفة المتابعة للمراكز التكنولوجية بالمحافظة، بتفقد المركز التكنولوجي بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعه بدء تشغيل المنظومة الجديدة في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التخطيط ووزارة التنميه المحلية وذلك للتحول التكنولوجي في إصدار التراخيص مما سيعمل على تسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم تزويرها ومنع التعامل المباشر مع طالب الخدمة .

وجرى خلال الزيارة متابعة تنفيذ هذا البرنامج، ووجهت نائب المحافظ بتوفير كافة الوسائل والتسهيلات وإزالة أية عقبات للوصول إلى المستوى المنشود لما في ذلك من أهمية هذا التحول في تقليص الوقت والجهد وتحسين مستوى دقه الأداء في الخدمات المقدمة.