أحال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، أمس، واقعة انفجار ماسورة مياه بشارع الجمهورية إلى النيابة العامة للتحقيق، مؤكداً أنه لن يتهاون في محاسبة أي شخص مقصر أو مهمل في أداء عمله.

وقرر المحافظ تشكيل لجنة فنية برئاسة الدكتور طلعت على، المستشار الهندسي للمحافظة وأستاذ الطرق والمرور بكلية الهندسة جامعة سوهاج، والمهندس زكريا أحمد، مدير عام مديرية الطرق والكباري، والمهندس مؤمن محمد، مدير الصيانة بمديرية الطرق والكباري، ووليد ممتاز، مدير المتابعة بديوان عام المحافظة، لفحص ملابسات الواقعة.

واللجنة أصدرت تقريراً أوضحت به أن ماسورة المياه قطرها 700 مم، وهي خاصة بمشروع توسعات غرب سوهاج، أن ماسورة المياه انفجرت أثناء قيام الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بإجراء الاختبارات عليها، ما تسبب في انفجار عند مناطق اللحامات بالخط الرئيسي بجوار الإدارة التعليمية وتسريبات بمناطق مختلفة على طول مسار الخط، ما أدى الى إتلاف بطبقات الأسفلت المرصوف حديثاً.