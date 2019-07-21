علق الإعلامي عمرو أديب، على تعادل نادي الزمالك مع الجونة بأن ما يحدث من النادي الأبيض "غير مفهوم على الإطلاق".

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "أنا مشوفتش الدوري من قبل ما يخترعوا الأي فون، وبعتذر إني قلت إن الزمالك هياخد الدوري، حرام عليكم أنا مركِّب دعامة".

وتابع: "بقالي 50 سنة بشجع فرقة بتضيع الدوري لأسباب غير مفهومة، وأنعي إليكم اليوم ضياع الدوري بسبب رفاق أحمد ياسر ريان، كل الجرايد كاتبة عن العودة للدوري ورجوع المنافسة بين الأهلي والزمالك".

واستطرد: "مش فاهم ليه دايما يكون الزمالك متقدم بالنقاط والمدرب واللعب والهندسة، وبعدين نخسره، ويبدو إن الدوري مش مصروف لنا السنة دي، وجبت واحدة بتاعت كوتشينه وإحنا متقدمين 10 نقاط وقالت لي الزمالك هيخسر الدوري، وقلت لها شعري لو بقصه هقصه كله لو ده حصل".

وتساءل عن جدوى التشجيع في هذه الحالة، "أي فرقة في العلم أو أي دوري الفرقة بتطلع درجة وتنزل درجة، إنما أنت أوف سيزون على طول، أكيد فيه شيء علمي ما، ممشيين 10 مدربين و10 لاعيبة طب إيه السبب المنطقي يمكن التفاهم عليه".

وأكد أن حتى إذا تعثر الأهلي يضيع الدوري أيضا، "شيء يفقد المنافسة معناها وبيفقد الدوري معناه"، متسائلا: "أشجع الزمالك السنة اللي جاية ليه؟، الدوري خلاص راح السنة دي، إيه الفكرة غير إني أتنكد، أقدر أفهم أشياء منطقية زي إن بيراميدز تقيل مثلا السنة دي لكن على طول مش بلاقي سبب".

وتابع: "بنعي ليكم الدوري وبعتذر عن الثقة المفرطة، وأنا مراهن نص البلد ونجيب ساويرس واقف على الباب وزاهي حواس مستنى يرجع لوس أنجلوس بالرهان".