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توقعات بانخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة

توقعات بانخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة

محافظ الإسماعيلية: تفعيل "الشباك الواحد" لترخيص المحاجر والملاحات

محافظ الإسماعيلية: تفعيل "الشباك الواحد" لترخيص المحاجر والملاحات

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