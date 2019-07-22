زيادة الصادرات وانخفاض الواردات المصرية من الغاز الطبيعي بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي ستؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع انخفاض قيمة الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، حسبما أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة"، الذي يُعرض على شاشة "CBC".

وأوضح السيد، أن تّحسن الاقتصاد المصري سيساهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، كما أنه يرى أن زيادة التصنيف الائتماني لمصر إلى "B+" شجع المستثمرين على الدخول في السوق المصرية خلال الفترة الأخيرة، مشيدًا بدور المصريين في الخارج في الارتقاء بالاقتصاد المصري من خلال توفير عملة صعبة للبلاد.

وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إلى أن انخفاض سعر الصرف الدولاري مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الماضية كان نتيجة زيادة الحصيلة الدولارية في مصر والتي ارتفعت نتيجة زيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة والتي وصلت من يناير حتى مايو 2019 إلى 16.7 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين من الخارج وإيرادات السياحة.