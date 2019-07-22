لقى صياد مصرعه صعقا بالكهرباء، مساء الأحد، أثناء عمله على أحد المراكب بميناء الصيد ببورسعيد.

تلقى اللواء هشام خطاب مدير أمن بورسعيد، إخطارا من مستشفى آل سليمان التخصصى يفيد بأن المتوفى رضا محمد نجيب 29 عاما، وصل بواسطة الأهالي، جثة هامدة بادعاء أنه صُعق بالتيار الكهربائي أثناء عمله بأحد المراكب في ميناء الصيد عن طريق وصلة كهربائية، حيث لمست قدمه إحدى الأسلاك العارية، ما أدى لإصابته بصعق كهربائي ووفاته في الحال.

وأمر مدير الأمن بالتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى آل سليمان تحت تصرف النيابة العامة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث ولحين التصريح بالدفن.