طرحت قضية "نظرة الشعب للقضاء" خلال الاجتماع الأخيرة للجنة التخطيط والموازنة، الذي شهد تناول خطة التنمية الحادية عشر التي دخلت حيز التنفيذ بموافقة البرلمان التركي عليها.

وخلال الاجتماع ذكر نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أنطاليا، جاهد آري، أن ثقة المواطنين في القضاء تراجعت إلى 20%، حسب جريدة "زمان" التركية.

وفي رد منه على تصريحات آري هذه، أفاد نائب الرئيس التركي، فؤاد أوكتاي، أن ثقة المواطنين في القضاء بلغت 38% وليس 20%.

وأضاف أوكتاي أنه في عام 2018 تراجعت نسبة الرضا عن خدمات وزارة العدل إلى 56.3 في المئة، بينما سجلت نسبة من يثقون في عدالة وحيادية تطبيق القانون 38.1 في المئة، بعدما كانت تبلغ 31.86 في المئة في عام 2014، مفيدا أن هذه النسب غير كافية مع أنها أكثر مما زعم نائب حزب الشعب الجمهوري آري، على حد تعبيره.

وأوضح آري أن القضاء كان يتصدر قائمة أكثر المؤسسات الحكومية ثقة حتى وقت قريب، لافتًا إلى أن الثقة في القضاء كانت تبلغ في الماضي 80%، غير أنها تراجعت كثيرا في الوقت الراهن.