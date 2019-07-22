استقبل الرئيس الصيني شي جين بينج الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي في العاصمة الصينية بكين في مستهل زيارته للصين.

وخلال الزيارة يبحث الشيخ محمد بن زايد مع الرئيس الصيني وكبار القادة والمسؤولين في بكين، تعزيز علاقات الصداقة وتطوير التعاون الاستراتيجي الشامل بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصة أمن الملاحة والخليج.

وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد بعد عام على زيارة الرئيس الصيني إلى الإمارات، و4 سنوات من آخر زيارة لولي عهد أبوظبي إلى بكين، كما تتزامن مع مرور 35 عاما على بدء العلاقات الرسمية بين الإمارات والصين.