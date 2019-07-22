أخبار ماتفوتكش.. مد حالة الطوارئ وحظر التجوال في تل رفح وغرب العريش

تستعرض "الوطن" أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ 24 ساعة الماضية:

السيسي يقرر مد حالة الطوارئ لـ3 أشهر إضافية نظرا للظروف الأمنية

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بشأن إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر، اعتبارا من الواحدة صباح الخميس 25 يوليو 2019، واستند الرئيس على الظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، لإصدار قراره بمد حالة الطوارئ، بحسب القرار الذي نشرته الجريدة الرسمية تحت رقم 317 لسنة 2019، وذلك بعد أخذ رأي مجلس الوزراء.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجوال في تل رفح وغرب العريش

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قرارا بحظر التجوال في المنطقة الحدودية شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية، وحتى العوجة غربا وغرب العريش، وحتى جبال الحلال، وشمالا من غرب العريش، مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح وجنوبا - جبل الحلال.

"التعليم" تعلن عن تشغيل 5 مدارس حكومية دولية العام المقبل

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح 5 مدارس حكومية دولية جديدة اعتبارًا من العام الدراسي الجديد 2019 - 2020، وذلك بمحافظات القاهرة والجيزة ودمياط والإسكندرية، جاء ذلك نظرًا للإقبال الشديد على المدارس الرسمية الدولية التي تعمل بالنظام البريطاني والخدمة التعليمية المقدمة بها والتي تنافس التعليم الخاص الدولي بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.

أوغلو ينقلب على أردوغان: كان يجب إبعادي من رئاسة الوزراء لتنفيذ سيناريو انقلاب 2016

أدلى رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو، يوم الخميس الماضي، بتصريحات صادمة في قضايا مختلفة، أبرزها كان فيما يتعلق بعملية إقالته من منصب رئيس الوزراء في مايو 2016، حيث قال: "كان يجب إبعادي من رئاسة الوزراء من أجل تنفيذ سيناريوهات من قبيل انقلاب 15 يوليو 2016، وتحقيق نقل تركيا من النظام البرلماني إلى نظام رئاسي مغلوط".

نائب أردوغان يعترف: ثقة الشعب في القضاء التركي تراجعت إلى 38%

طرحت قضية "نظرة الشعب للقضاء" خلال الاجتماع الأخيرة للجنة التخطيط والموازنة، الذي شهد تناول خطة التنمية الحادية عشر التي دخلت حيز التنفيذ بموافقة البرلمان التركي عليها، وخلال الاجتماع ذكر نائب حزب الشعب الجمهوري عن مدينة أنطاليا، جاهد آري، أن ثقة المواطنين في القضاء تراجعت إلى 20%، حسب جريدة "زمان" التركية.

أول رحلة طيران لشركة "لوفتهانزا" تصل القاهرة بعد توقف 24 ساعة

استقبل مطار القاهرة الدولي طائرة شركة الطيران الألمانية "لوفاتهانزا" قادمة من فرانكفورت، واستانفت الشركة رحلاتها إلى القاهرة بعد توقف دام يومًا واحدًا، رغم استمرار تعليق الخطوط البريطانية جميع الرحلات إلى العاصمة المصرية لمدة أسبوع.

"الوطن" داخل جراج روكسي الذكي: مساحته 40 ألف متر ويسع 900 سيارة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جراج روكسي صباح أمس، وهو أول جراج ذكي في مصر والأكبر في الشرق الأوسط، وهو بمثابة نقلة نوعية وحضارية في عالم الجراجات الذكية، ويسُهم في حل المشكلة المرورية بمنطقة مصر الجديدة والمناطق المحيطة بها بشكل فعّال.

لأول مرة.. طلاب التعليم الفني سيحصلون على البكالوريوس والماجستير

تحدث الدكتور عمرو عدلي، نائب وزير التعليم العالي لشؤون الجامعات، عن تطوير التعليم الفني، مشيرًا إلى أنه سيجري زيادة عدد من الجامعات التكنولوجية، وأضاف عدلي خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير"، عبر شاشة "صدى البلد"، أن الجامعات التكنولوجية ستحل أزمة التعليم الفني في مصر: "كان هناك 3 عقبات، أولها الرؤية المجتمعية تجاه الخريجين من هذه الجامعات، لكن خريجي الجامعة التكنولوجية سيحصلون على شهادة البكالوريوس في التكنولوجيا كما سيسمح بتحضير الماجستير".

خالد الصاوي: هوجمت بسبب مواقفي من نظامي مبارك ومرسي

قال الفنان خالد الصاوي إنه هوجم بسبب مواقفه من نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظام الإخوان، وأضاف خلال ندوة نظمها قصر السينما ضمن فعاليات "نجم وندوة"، المنعقدة أمس، للحديث عن فيلم "الأصليين"، أنه يتعرض لانتقادات حادة بسبب مواقفه، "كدا كدا الناس مش هيعجبها العجب، عاملين كدا زي جحا وحماره ومراته أما الناس انتقدوهم عشان راكبين الحمار وكل حركة يعملها برضو ينتقدوه".

الدوري في الجزيرة.. الجونة يقرب الأهلي من بطولته المفضلة

حقق الزمالك تعادلًا مخيبًا للآمال أمام نظيره الجونة بنتيجة 2-2، في المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة الـ33 من الدوري المصري، والتي جمعت الجانبين على ملعب "الجونة"، وبهذا التعادل ارتفع رصيد الزمالك إلى 69 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري، فيما ارتفع رصيد الجونة إلى 38 في المركز الخامس عشر.