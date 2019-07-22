أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أنه لن يكشف عن هوية الجهة التي ستستورد النفط الإيراني، أو الطريقة التي ستتبعها إيران في تصدير النفط، التفافا على العقوبات الأمريكية، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم".

وأضاف "ظريف" أن طهران ستواصل بيع النفط، ولكن كيف ولمن، سيبقى سرا من أسرار دولتنا.

وكان وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، قد أعلن أنه "متفائل جدا" إزاء حدوث تحسن في صادرات بلاده من النفط الخام رغم تشديد العقوبات الأمريكية على المصدر الرئيسي لدخل البلاد، وأن التعاون بين أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة، سيحقق استقرار السوق".