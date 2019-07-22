السيسي يشهد حفل تخريج دفعات الكليات العسكرية بعد قليل

يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، حفل تخريج دفعات الكليات العسكرية مجمعة في الكلية الحربية بعد قليل، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأسلحة الرئيسية والأفرع.

يبدأ الاحتفال بمرور الرئيس السيسي لتحية الطلاب وأهالي الخريجين في أرض الطابور، بعدها يبدأ العرض الخاص بالطلاب يتبعه عرض الموسيقى العسكرية وإعلان النتائج، وتكريم الأوائل من طلبة الكليات العسكرية المختلفة، وتكريم الطلاب الوافدين من الدول الشقيقة والصديقة ممن التحقوا بالكليات العسكرية المختلفة، وذلك وسط فرحة الأهالي والزغاريد.