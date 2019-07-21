بعث الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، اليوم الأحد، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء في نص برقية التهنئة: "بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، يسعدني أنَّ أقدم لسيادتكم خالص التهاني القلبية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو المجيدة، متمنيًا لسيادتكم كل التوفيق والنجاح في مواجهة التحديات وتحقيق حلمكم في العدالة الاجتماعية لشعب مصر العظيم، ونصلي إلى الله أن يمنح مصر دوام الاستقرار والسلام".

كما بعث رئيس الطائفة الإنجيلية، برقيات تهنئة مماثلة لكلٍّ من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي.