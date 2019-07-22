انقطاع الكهرباء يوقف أعمال التنسيق في جامعة القاهرة

توقفت أعمال التنسيق للمرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، في معهد البحوث والإحصاء بجامعة القاهرة، في ثاني أيام التنسيق.

وقال الدكتور السيد خاطر عميد المعهد، إنّ انقطاع الكهرباء أمر خارج إرادة المشرفين على المعهد، لافتا إلى أنّه سيتم حل المشكلة والتواصل مع الخبراء الفنيين.

وأضاف خاطر لـ"الوطن" أنّه تم صيانة أجهزة الحاسب الآلي بمعامل المعهد، وتزويدها بشبكات الإنترنت، فضلا عن تزويدها بعدد من المشرفين لإرشاد الطلاب في كيفية تسجيل الرغبات.

يذكر أنّ تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة، بدأ أمس بحد أدنى 97.07% لشعبة العلمي علوم، و95% لشعبة العلمي رياضة، و80% لشعبة الأدبي.