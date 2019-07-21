فتحت الجامعات الحكومية معامل التنسيق اليوم، أمام طلاب الثانوية العامة بشعبيتها العلمي والأدبي، إذ تمّ فتح معامل التنسيق في جامعة القاهرة بمبنى المدينة الجامعية، ومعهد البحوث الإحصائية، ومعامل كلية الهندسة، وفي جامعة عين شمس تمّ فتح معامل كلية الآداب، ومعامل المدنية الجامعية، إضافة إلى معامل كلية الحاسبات والمعلومات، فضلا عن معامل جامعة حلوان بكليات الهندسة والتربية.

وشهدت المعامل إقبالا ضعيفا من الطلاب في الساعات الأولى من أول أيام التنسيق، وأكد مصدر -طلب عدم ذكر اسمه- في معامل المدينة الجامعية بالقاهرة، أنّ معامل المدينة شهدت إقبالا ضعيفا للغاية، ومعظم الطلاب اتجهوا للتنسيق إلكترونيا من مكان إقامتهم.

يذكر أنّه تم فتح موقع التنسيق الالكتروني أمس لبدء تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة.