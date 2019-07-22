يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج الكليات العسكرية مجمعة بالكلية الحربية، وخلال الحفل عُرض فيلم تسجيلي من إعداد إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة بعنوان "قادة في وجدان الأمم".

وتحدث الفيلم عن القادة العظماء، الذين أُطلقت أسماؤهم على دفعات خريجي هذا العام، تخليدًا لما قدموه من أعمال بطولية.

وتتخرج، اليوم، الدفعة 113 حربية، دفعة المشير عبد الحليم أبوغزالة، والدفعة 86 جوية دفعة الفريق محمد علاء الدين بركات، والدفعة 70 بحرية دفعة الفريق محمد محمود ناشد، والدفعة 56 فنية عسكرية دفعة المشير فخري محمد علي فهمي، والدفعة 48 من المعهد الفني للقوات المسلحة دفعة المشير عبد الحليم أبو غزالة، والدفعة 47 دفاع جوي دفعة اللواء أركان حرب محمد سعيد علي، والجامعيين دفعة يناير 2019.

ويحضر الحفل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأسلحة الرئيسية والأفرع، ويحضر الحفل أيضا المشير طنطاوي والمستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية السابق.