يستقبل مطار برج العرب الدولي في الإسكندرية، اليوم، أولى رحلات الحج، حيث تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، رحلتين جويتين من مطار برج العرب إلى المدينة المنورة لنقل 531 حاجا.

وستنقل مصر للطيران هذا العام أكثر من 74 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة بمعدل 24000 حاج من حجاج القرعة، و12000 حاج من حجاج التضامن الاجتماعي و7000 حاج من حجاج الترانزيت و10500 حاج من حجاج السياحة والهيئات والأفراد و11000 حاج من حجاج العمل والزيارة، وهذا بخلاف 9500 من حجاج دولتي مالي وفلسطين بمعدل 12 رحلة جوية؛ لنقل 3400 حاج من الحجاج الفلسطينيين و21 رحلة جوية لنقل 6100 حاج من حجاج دولة مالي.

وتسير الشركة من مطار القاهرة الدولي 351 رحلة جوية بواقع 206 رحلات جوية إلى جدة، و145 رحلة جوية إلى المدينة المنورة، وتسير الشركة من بين هذه الرحلات 20 رحلة جوية من مطار برج العرب إلى جدة لنقل 4600 حاج، و8 رحلات جوية من الأقصر لنقل 1800 حاج، ورحلتين من أسوان لنقل 500 حاج وأخيرا رحلة واحدة من الغردقة لنقل 240 حاجا.