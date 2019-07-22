التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعدد من كبار المستثمرين فى قطاع السياحة، بحضور المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد/ معتز يكن، مستشار أول الوزيرة، والسيد/ مالك فواز، مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، والسيد/ عمرو شمس، مستشار الوزيرة، والسيد/ ياسر عباس، رئيس قطاع خدمات المستثمرين.

وحضر اللقاء من المستثمرين كل من السيد/ سراج سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، والسيد/ أحمد الوصيف، رئيس اتحاد الغرف السياحة، والسيد/ سامح حويدة، نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى، والسيد/ تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ، والسيد/ كامل أبو على، رئيس مجلس ادارة مجموعة الباتروس للسياحة، والسيد/ منير غبور، رئيس مجلس ادارة شركة سقارة للاستثمارات السياحية، والسيد/ حسام الشاعر، رئيس مجلس ادارة شركة برايتسكاى للسياحة، والسيد/ نبيل رشدان، العضو المنتدب لمجموعة ترافكو، والسيد/ نادر على، مالك مجموعة فنادق لوريال بشرم الشيخ

وتطرق الاجتماع إلى الفرص الاستثمارية فى قطاع السياحة التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية، ومطالب المستثمرين فيما يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار فى قطاع السياحة، وحل المشاكل التى تواجههم فىاطار اختصاصات وزارة الاستثمار والتعاون الدولى ودورها فى التنسيق مع مختلف الوزارات والهيئات ودور لجنة فض منازعات الاستثمار.

وأكدت الوزيرة، أن الوزارة تلتقى بكافة المستثمرين فى مختلف القطاعات، وحريصة على اللقاء مع المستثمرين فى قطاع السياحة لعرض الفرص الاستثمارية الجديدة عليهم فى مجال السياحة.

وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تنسق مع كافة الوزارات فيما يتعلق بالفرص الاستثمارية، وحل اى مشكلة تواجه المستثمرين، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص وزيادة استثماراته فى مصر.

وذكرت الوزيرة، أن الوزارة تقوم بعمل مسح شهرى حول المشاكل التى تواجه المستثمر للعمل على حلها بشكل فورى.

وأشارت الوزيرة إلى أن مركز خدمات المستثمرين يتضمن ممثلين عن 66 جهة ويتم انهاء كافة خدمات المستثمرين من خلال المركز، موضحة أن الوزارة بدأت فى متابعة كافة الشركات الجديدة المؤسسة بالمركز لمتابعة مدى تقدمهم فى استثماراتهم ومساعدتهم فى حالة وجود اى تحدى.

وخلال الاجتماع، استمع مستثمرون فى السياحة إلى شرح من السيد/ مالك فواز، مستشار الوزيرة لترويج الاستثمار، حول الفرص الاستثمارية التى تتضمنها خريطة مصر الاستثمارية فى قطاع السياحة، منها الفرص الاستثمارية فى المتحف المصرى الكبير، وهضبة الجلالة.

وأشاد مستثمرون فى السياحة، بجهود وزارة الاستثمار والتعاون الدولىفى تحسين مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة فى مجال السياحة، وهو ما يدفعهم لضخ استثمارات جديدة فى هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأوضح السيد/ كامل أبو على، رئيس مجموعة الباتروس للسياحة، أن قرار الدولة باعطاء الحرية للقطاع الخاص لزيادة استثماراته هو امر رائع، مؤكدا أن المستثمرين فى السياحة يعملون على زيادة استثماراتهم فى مصر، موضحا أن كل عملهم استثمار، وأشاد السيد/ منير غبور، رئيس مجلس ادارة شركة سقارة للاستثمارات السياحية، بمستوى الخدمات المقدمة فى مركز خدمات المستثمرين والسرعة فى انهائها.