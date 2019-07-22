قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، " شعب مصر العظيم أؤكد لكم أن عزيمتنا راسخة وثابتة، وسنواصل سويا مسيرة العبور للمستقبل وسنتحمل في ذلك المسؤولية والأمانة للنهوض بمصر والحفاظ على مصالحها العليا، وأقول لكم وبكل الصدق إن الأمن والاستقرار هما الضمان للنمو والتقدم، وأن الأمم والحضارات تُبني بالقيادة المدعومة بعرق وجهد سواعد أبنائها وأجدد العهد معكم على الاستمرار يدا بيد في وضع قواعد وأسس متينة لمواصلة التقدم والبناء والانطلاق نحو المستقبل، وكلي ثقة في وعي شعبنا ومخزونه الحضاري العميق والفهم الدقيق لظروف مصر للتكاتف نحو تغيير الواقع المصري لحال أفضل".

ووجه السيسي، خلال كلمته بالكلية الحربية، أثناء حضوره لحفل تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية، بالتحية والتقدير والتهنئة للمصريين بمناسبة ثورة يوليو: "كل عام وأنتم بخير ومصر الغالية في تقدم وسلام، تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي حفل تخرج الكليات العسكرية مجمعة بالكلية الحربية، بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، والفريق محمد فريد حجازي رئيس أركان القوات المسلحة وعدد من الوزراء وقادة الأسلحة الرئيسية والأفرع، ويحضر الحفل أيضا المشير طنطاوي والمستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية السابق.