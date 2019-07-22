تقدم طارق متولي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي مصيلحي، حول تقديم بعض مصانع الألبان منتجات مغشوشة للجمهور بالأسواق، سعيا لتحقيق كسب غير مشروع غير عابئين بالتأثير السلبي الذي تتركه على صحة المواطن.

وأوضح البرلماني، خلال طلب الإحاطة، أن هذه المصانع تعمل على إعادة تدوير متبقيات المحال التي تتعامل معها، وبيعها مرة أخرى للمواطنين، بالإضافة إلى غش الزبادي وإعادة تدويره من الألبان الفاسدة.

وطالب النائب، بزيادة حملات التفتيش على المحال والمصانع، واتخاذ إجراءات صارمة تجاهها في حالة ثبوت غش اللبن ومنتجاته، لما يتسببه من أضرار كبيرة خاصة على الأطفال لانخفاض مناعتهم، تصل إلى الإصابة بالتيفود والتسمم.