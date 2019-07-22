أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، أن حماية السفن البريطانية يجب أن تكون على عاتق المملكة المتحدة، وأننا لا نريد حربا مع إيران، وذلك حسبما أفادت "سكاى نيوز عربية ".

كان وزير الدفاع البريطاني، أكد أنَّ احتجاز إيران للناقلة البريطانية "عمل عدواني"، مبينًا أنَّ إيران سحبت الناقلة البريطانية من مياه بحر عمان.

كانت وكالة أنباء إيرانية، أعلنت أنَّ ناقلة النفط المحتجزة لدى إيران، التي ترفع علم بريطانيا لا تحمل أي شحنة.

كان وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أعلن أن ما قامت به إيران، أمس، يكشف اتباعها مسارًا خطرًا للأنشطة غير قانونية ومزعزعة للاستقرار، مضيفًا: "ما زلنا نحاول حل قضية الناقلة الإيرانية (جريس 1) المحتجزة في جبل طارق، لكننا سنضمن سلامة الشحن البريطاني".

وأكّد وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، أنَّ احتجاز ناقلة النفط "جريس-1" في جبل طارق، عملية قادتها حكومة جبل طارق تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي ضد سوريا، مشيدًا بالقيادة المثيرة للإعجاب التي أبداها رئيس حكومة جبل طارق طوال هذه العملية.